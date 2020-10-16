Мама пятерых детей в Самаре родила близняшек в красивую дату

Счастливые родители семи детей чувствуют себя прекрасно. Фото: предоставлено Медгард

В Самаре в многодетной семье Бариновых появились еще две девочки-близняшки. Теперь у счастливых родителей семь детей. Мария и Елизавета родились в красивую дату - 10.10.2020. Роды прошли без осложнений, хотя врачам и пришлось постараться.Многодетная мама сразу говорила: рожать буду естественным путем.

- Настрой родителей был непреклонен: «родила пятерых, и этих рожу». В родах было сложно, одна девочка заняла не совсем правильное положение, но мы справились, - рассказывает врач "Медгарда", заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, к.м.н. Альбина Анисимова.

Для мамочки эти роды получились бесплатными - в частной клинике такие правила, а троих детей женщина уже родила здесь. При этом многодетной матери-героине еще и выделили отдельную VIP-палату, так кчто папа мог ночевать вместе с семьей.