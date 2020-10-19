В Самаре изменят схему движения на Ерошевского

Схема движения на улице Ерошевского изменится с 7 ноября

В Самаре изменят схему движения на улице Ерошевского, сообщили в городской администрации.

Сейчас на Ерошевского организовано односторонне движение от улицы Часовой до Ново-Садовой. С 7 ноября направление движения изменится в противоположную сторону - водители смогут поворачивать на Ерошевского с Ново-Садовой, что сейчас запрещено.

После введения изменений нельзя будет выехать на Ново-Садовую с Ерошевского, повернуть можно будет с улиц Николая Панова или Часовой.

Предполагается, что новая схема движения позволит разгрузить участок Ново-Садовой. Движение там затруднено из-за того, что многие поворачивают налево на лейтенанта Шмидта, а также большое количество машин выезжает на Ново-Садовую как раз с Ерошевского.