В Самаре таджик в подъезде развращал школьницу

Преступник попался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары случилось ЧП. 24-летний безработный гражданин Таджикистана подстерег в подъезде местную школьницу. Он подстерег в подъезде 15-летнюю девушку - школьницу. Сексуального насилия в прямом смысле в отношение нее он не совершил. Но преступление все равно было совершено.

Как сообщили источники КП-Самара, оказалось, что молодой человек начал мастурбировать в присутствии девушки, привлекая ее к этому. Это было расценено как развращающие действия.

Девятиклассница в результате этих действий пострадала морально. Интересно, что произошло это не в родном подъезде школьницы. Сейчас гражданин соседней республики задержан. Проводятся следственные действия.