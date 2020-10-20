В Самаре плюс 70: стало известно, где и как в Самарской области болеют коронавирусом

Больше всего заболевших за сутки в Самаре и Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 142 новых случаев заражения коронавирусом, больше всего заболевших в Самаре и Тольятти, говорится в сообщении регионального оперштаба.

В Самаре выявили 70 новых заразившихся, в Тольятти - 52. Всего с начала пандемии в регионе нашли 14 276 заболевших.

За сутки из стационаров выписали 89 пациентов, амбулаторное лечение завершили 64 человека. Всего вылечились 11 196 заразившихся.

Зафиксировано еще 4 летальных случая. Среди них 80-летний мужчина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 45-летний мужчина с заболеванием эндокринной системы, а также 56-летняя женщина и еще один мужчина в возрасте 79 лет, которые страдали от заболеваний эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Всего умерли 235 человек.

В регионе ежедневно фиксируется большое количество заразившихся, в связи с этим обсуждается возможность возвращение ряда ограничительных мер, в том числе самоизоляция для граждан старшего возраста.