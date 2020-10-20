Заразившихся коронавирусом нашли в психоневрологическом интернате в Пестравском районе

Заразившихся коронавирусом и пневмонией пациентов интерната переводят в больницы региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пациентов Высокинского пансионата для инвалидов (психоневрологический интернат) в Пестравском районе Самарской области, заразившихся коронавирусом и пневмонией, переводят в больницы региона для дальнейшего лечения. Такое решение было принято во время заседания регионального оперштаба.

В пансионате у ряда пациентов подтвердился Covid-19. Известно, что пять заболевших с коронавирусом и пневмонией направлены в другие медучреждения региона. Сотрудников и пациентов без клинических проявлений переведут в обсерватор на базе реабилитационного центра для инвалидов «Самарский», куда также направят дополнительный персонал для работы с постояльцами интерната. В самом пансионате организовали постоянное наблюдение за пациентами.

По данным на 20 октября в регионе выявлено еще 142 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии было выявлено 14 276 заболевших. Из них вылечились 11 196 человек, умерли 235 заболевших.

Ранее стало известно о вспышке коронавируса в Потаповском пансионате для инвалидов в Красноярском районе. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что ситуация находится на контроле, «проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия».