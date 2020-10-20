Полиция не нашла состава преступления в том, что взрослый мужчина ударил 11-летнюю девочку

Пострадавшая школьница вместе с мамой и младшей сестрой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Полиция Красноярского района не нашла состава преступления в том, что взрослый мужчина поднял руку на ребенка.

Напомним, о сентябрьском ЧП в Новосемейкино "Комсомолке" рассказали волонтеры из организации «Право на счастье». Школьная учительница увидела у 11-летней девочки синяки, стали разбираться, как она из получила, и выяснилось, что на ребенка вроде как накинулся с кулаками сожитель ее матери. После этого пострадавшую забрали в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, а по факту ЧП начали проверку. В ответ на запрос корреспондента "КП-Самара" в полиции отрапортовали: в возбуждении уголовного дела отказано.

Между тем, девочка до сих пор находится вдали от своей семьи.

- При поступлении ее осматривали педиатр и травматолог, они диагностировали ушиб мягких тканей лица и пришли к выводу, что в госпитализации и лечении она не нуждается, - рассказали "Комсомолке" в органах опеки. - Сейчас ее состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, с ней работают социальные педагоги и психологи.

В минсоце признают: жалобы на эту семью поступали не раз: семья многодетная, малообеспеченная. Но фактов насилия над детьми до этого не фиксировалось. Да, соседи сообщали о том, что за детьми не слишком трепетно ухаживают, но после помощи со стороны органов опеки и местной администрации ситуация в семье обычно налаживалась.

Интересно, что на учете в подразделении полиции, которое занимается проблемами несовершеннолетних, семья девочки не состоит.

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