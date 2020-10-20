Самарцев оштрафовали за нарушение масочного режима на 4,6 млн рублей

В рейдах участвуют полицейские, общественники и представители горадминистрации Фото: предоставлено пресс-службой

В Самарской области жесткий контроль за соблюдением масочного режима начал приносить первые плоды. Только в Самаре нарушителям уже "выписали" штрафов на 4,6 млн рублей.

За последние 3 дня в городе провели 16 рейдов с участием чиновников, полицейских и общественников. Они зафиксировали почти полсотни нарушителей, силовики на месте составили 15 протоколов, которые направят в суд. Плюс уже сейчас в суде рассматривают 7 дел о приостановке работы некоторых заведений, где нарушение масочного режима и других санитарно-эпидемиологических норм фиксируют не в первый раз.

В то же время власти отмечают увеличение процента населения, который соблюдает масочный режим. Да, масочные "диссиденты" есть, их много, и они, увы, болеют.

- Специалисты Роспотребнадзора на основе опыта эпидемиологических расследований подчеркивают, что зачастую заболевшие признают, что масочный режим соблюдали частично, - сообщают в оперативном штабе Самарской области.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус нашли у 142 человек, почти половина из них (70 больных) - жители Самары

Жесткий контроль решено продлить, общественные пространства продолжают дезинфицировать, жителям напоминают о необходимости носить маски.

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