Ростехнадзор вновь пытается прикрыть Фрунзенский мост в Самаре

Фрунзенский мост стал яблоком раздора

Самарское управление Ростехнадзора вновь подало иск в арбитражный суд с требованием приостановить движение по Фрунзенскому мосту. Ответчиком по делу выступает министерство транспорта и автомобильных дорог. Напомним, что федеральное ведомство считает, что ездить по мосту, который открыли без получения разрешения на ввод в эксплуатацию, опасно. Поэтому движение нужно прикрыть на 90 дней.

Также минтранс должен, по мнению истца, заплатить полмиллиона. В Ростехнадзоре считают, что мост - это просто недострой. Подробнее мы рассказывали о мнениях сторон конфликта. Так в министерстве полагают, что нет ни малейших оснований закрывать мост, он в полном порядке.

Предварительное заседание суда первой инстанции пройдет 5 ноября 2020 года, начало в 13.15.