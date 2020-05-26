2020-05-26T14:48:42+03:00
Общество

«Это же просто недострой!»: в Ростехнадзоре рассказали, почему требуют закрыть Фрунзенский мост

Ростехнадзор намерен заставить минтранс остановить движение по Фрунзенскому мосту, но в ведомстве не согласны с претензиями
Ольга НОВИКОВА
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В Самаре разгорелся спор вокруг Фрузенского мостаВ Самаре разгорелся спор вокруг Фрузенского моста
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В самарском Ростехнадзоре объяснили, почему требуют срочно закрыть движение по Фрунзенскому мосту. Его до сих пор не сдали в эксплуатацию, открыв в декабре 2019 года, и ездить по нему может быть небезопасно, считают в ведомстве. Поэтому Ростехнадзор подал в Арбитражный суд иски о том, чтобы приостановить движение по мосту до его официального открытия.

Как рассказывают в Ростехнадзоре, весной ведомство провело еще две проверки – 2-4 марта и 9-10 апреля – и выяснило, что нарушение так и не было устранено. Сейчас на мосту не завершены работы по устройству 9-го съезда, не выполнен проезд с улицы Фрунзе с правым поворотом на улицу Самарскую. Кроме того, здесь не выполнен весь комплекс мероприятий по обеспечению транспортной безопасности.

- Извещения об окончании строительства в наш адрес не поступало. По сути, эксплуатация мостового перехода «Фрунзенский» через реку Самару осуществляется без получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, то есть по незавершенному автомобильному мосту, - объясняют в Ростехнадзоре. - Поэтому сделать однозначный вывод о безопасности строящегося объекта невозможно, и его эксплуатировать нельзя.

Сейчас в Арбитражном суде рассматривают два уголовных дела: первый иск приняли к рассмотрению и перенесли заседание на после 28 мая, второй иск начнут рассматривать 26 июня.

Однако в минтрансе заявили, что считают, что для этих требований нет оснований.

- Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области считает, что требования Управления не обоснованы и не подлежат удовлетворению, - прокомментировали в министерстве журналисту «КП-Самара». - Основания для привлечения министерства к административной ответственности отсутствуют.

Напомним, Фрунзенский мост начали строить осенью 2015 года. Стоимость строительства превысила 12 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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