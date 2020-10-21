Число заболевших коронавирусом растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились данные новой статистики по коронавирусу в Самарской области на 21 октября 2020 года. В Самарской области за сутки заболели 143 человека - это на одного больше, чем за предыдущие 24 часа.

При этом три человека скончались, а выздоровели 189. Число смертей даже снизилось - в предыдущие дни умирали по 4 человека - на протяжении четырех дней подряд. Выздоровели всего 11385 человек. Прямо сейчас находятся в больнице и на домашнем лечении 2796 человек.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 14 419 человек. В последние дни число заболевших постоянно растет - ровно на одного человека в сутки. И далеко не каждый день большинство заболевших в Самаре. Также лидируют и Тольятти, и муниципальные районы. Так, в Кинель-Черкасском районе даже пришлось ввести ограничения - например, прикрыть заведения культуры и спорта.

Также в регионе обсуждают обязательную, а не рекомендованную самоизоляцию для лиц старше 65 лет и удаленку для сотрудников, которых можно на такой способ работы отправить. А вот школьников на дистанционку переводить не собираются.