Эксперты рассказали, кому в Тольятти больше всего угрожает коронавирус

В Тольятти коронавирусом чаще болеют женщины

В Тольятти проанализировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Сейчас среди горожан, у которых на начало недели был подтвержден COVID-19, преобладают граждане старшего и среднего возраста. Среди заболевших 32% в возрасте от 30 до 49 лет, 31% - от 50 до 64 лет, 27% - от 65 и старше, 8% - от 19 до 29 лет и 2% - до 18 лет.

С гендерной точки зрения различие не такое уж и большое. Женщин немного больше. 53% заразившихся - представительницы прекрасного пола. Среди тех, кто сейчас лечится от коронавируса, 48% проживает в Автозаводском районе, 37% - в Центральном, 15% - в Комсомольском. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что больше всего болеют работающие в офисах люди.

Всего сейчас в Тольятти с начала пандемии зарегистрировано 2427 зараженных коронавирусом пациентов. Это второй результат после Самары.

За прошедшие сутки в регионе нашли еще 143 человека, заразившегося коронавирусом. Всего с начала пандемии выявили 14 419 случаев, 11 385 человек вылечились, 238 умерли.