Самара и Тольятти в лидерах: стало известно где и как в Самарской области болеют коронавирусом

За сутки в регионе три новых летальных случая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и Тольятти за прошедшие сутки выявили больше всего заразившихся коронавирусом. По данным регионального оперштаба, в областной столице нашли 47 новых заболевших, в автограде - 29.

Всего за сутки выявили 143 новых случая, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 14 419 человек. Чаще всего коронавирус выявляют у пациентов с ОРВИ и пневмонией, на этот раз таких 120 человек. Еще 17 выявлены из круга контактных, шестеро узнали, что заражены, во время профосмотра.

За сутки в регионе три новых летальных случая. Умер 62-летний мужчина с онкологическим заболеванием, 63-летний мужчина с заболеванием печени и 75-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ранее стало известно, кому в Тольятти больше всего угрожает коронавирус. Также заразившихся нашли в психоневрологическом интернате в Пестравском районе.