Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев возглавил рейтинг игроков ФНЛ по приросту рыночной стоимости

Иван Сергеев с 13 голами возглавляет гонку бомбардиров ФНЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Портал Transfermarkt опубликовал список игроков Футбольной национальной лиги, которые больше всех прибавили в цене с начала сезона. На первом месте оказался нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Он прибавил 250 тысяч евро и теперь стоит 1 млн евро.

Напомним, Сергеев – лидер гонки бомбардиров ФНЛ. В этом сезоне он забил 13 голов.

В топ-10 попал еще один игрок «Крыльев» - нападающий Егор Голенков. 21-летний воспитанник самарского футбола прибавил в цене 100 тысяч и теперь стоит 400 тысяч евро. С начала сезона нападающий забил шесть голов, один из которых в Кубке России.

Отметим, что в списке есть и форвард «Велеса» Артем Максименко. Ранее СМИ писали, что «Крылья» проявляют к нему интерес.

После 16 туров «КС» идут на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ. Они отстают от лидера лиги «Нижнего Новгорода» на два очка.