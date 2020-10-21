В больнице Ерошевского в Самаре приостановили плановую госпитализацию и диагностику

Когда будет возобновлена плановая госпитализация, пока не сообщается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре временно приостановлены плановая госпитализация и работа консультационно-диагностических отделений в больнице Ерошевского. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Отмечается, что госпитализация и диагностика приостанавливаются в соответствии с требованиями приказа регионального минздрава о мерах по предупреждению коронавируса.

В больнице продолжают оказывать неотложную помощь при травмах, ожогах, острых воспалениях, попаданиях в глаза инородных тел, внезапной потери зрения и других подобных случаях. Неотложная помощь оказывается по адресу: ул. Ново-Садовая, 158 - круглосуточно.

О сроках возобновления плановой госпитализации и консультационных поликлиник сообщат отдельно.

В Самарской области ежедневно фиксируют большое количество заразившихся коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 143 новых случая.