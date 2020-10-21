В Самаре зимой снег будут убирать 777 спецмашин

Большинство машин многофункциональны, могут работать зимой и летом. Фото - городская администрация

Предстоящей зимой снег на улицах Самары будут убирать 777 специальных машин, сообщили в городской администрации.

Из этих машин 419 будут работать во дворах, 315 - на городских улицах, еще 44 - на расчистке парков и скверов. Как отмечают в администрации, большинство машин многофункциональны - они работают и летом, зимой же им меняют специализированное навесное оборудование.

Техника подходит, чтобы чистить улицы, грузить снег в самосвалы, перевозить его на полигоны и обрабатывать территории реагентами. К зиме готовят и реагенты - заготавливают песчано-соляную смесь и специальное средство «Бионорд».

В среду, 21 октября, жители Самары уже делились в соцсетях фотографиями и видео выпавшего снега.