В Самаре хотят купить 16 вагонов метро

Вот так выглядят новые вагоны метро

16 вагонов метрополитена могут приобрести в Самаре уже в 2021 году. Такое развитие событий предполагают авторы проекта развития системы общественного транспорта на ближайший период. Документ опубликован на сайте городской администрации.

По заданию перевозить в год метрополитен должен 1,3 млн человек, такие цифры также заложены в проекте программы. В 2021 году на муниципальную программу обновления транспортной системы планируют выделить 1,962 млрд рублей. 832 млн из них - это средства из муниципального бюджета.

Напомним, что в этом году новые вагоны уже закупили. Речь идет о четырехвагонном поезде производства подмосковного завода. Журналист КП-Самара посмотрел, как он работает и чем отличается в управлении. Даже машинистов пришлось переучивать.