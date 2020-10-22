Лосиха Лада переехала в сафари-парк Самарского зоопарка

Лосиха Лада теперь будет жить в сафари-парке. Фото - Самарский зоопарк

В сафари-парк Самарского зоопарка переехала лосиха Лада. Ранее животное нашли в Клявлинском районе. Маленького лосенка подобрали, когда зверь вышел к людям. О нем сообщили в департамент охоты и рыболовства. Лосенка в итоге доставили в Самарский зоопарк.

Сотрудники зоопарка предложили посетителям выбрать имя для лосихи, по итогам голосования победило имя Лада. До переезда в сафари-парк она жила в вольере с козами.

Питомник с сафари-парком Самарского зоопарка находится в поселке Формальный в Кинельском районе. Там содержатся глухари, тетерева и другие птицы. На прошлой неделе туда доставили сибирских косуль, в дальнейшем привезут лошадей Пржевальского. Со временем в питомнике организуют центр по спасению диких животных, попавших в беду. Травмированные животные, не способные выжить в дикой природе, будут жить в питомнике, остальных планируется отпускать на волю. Пока питомник закрыт для посещения.