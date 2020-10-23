Егор Голенков о Кубке России: "Это наша единственная возможность выйти в Лигу Европы"

Егор Голенков рассказал о своих задачах и об игре команды Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарский нападающий "Крыльев Советов" Егор Голенков поделился впечатлениями от последней игры с "Ротором" в Кубке России и рассказал, как в команде относятся к этому турниру.

- Все следим за игрой, это наша единственная возможность выйти в Лигу Европы, будем цепляться и биться за этот шанс. И еще это воможность для игроков, не закрепившихся еще в основе, показать себя, - поделился настроем соклубников Егор Голенков.

Он отметил, что в игре с "Ротором" было не просто, но победа хорошо влияет на командный дух.

- Я был рад выйти на поле после трех недель индивидуальной тренировки, рад что забил гол.

По словам Голенкова, ему бы хотелось в следующем туре сыграть на "Спартак - Арене", но в целом хочется соперника послабее, чтобы пройти дальше.

- По мне моя форма далека от идеала, с такими играми на третий день тяжело прийти в форму, много травм, три недели я занимался индивидуально, может где-то поднялся и опять опустился, по команде прогресс виден, почти в каждой игре мы доминируем и лучше становимся, - рассказал о себе игрок. И обозначил свою задачу: забивать в каждой игре.