В Самаре ждут аномальную зиму

Горожане надеются, что зимой будет хотя бы снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ждут аномальную зиму. Январь, февраль и март порадуют жителей региона теплом, даже в Новый год стоит ждать скорее не мороза и хрустящего снега, а луж и дождя.

Как отмечают специалисты Гидрометцентра России, именно эти месяцы в регионе будут аномально теплыми. Синоптики отметили, что теплее нормы температура будет в целом ряде регионов - не только в Приволжском, но и в Уральско, Сибирском, Центральном и на Чукотке.

А вот будет ли зима снежной - пока неизвестно. Напомним, что в прошлом году зима тоже была довольно теплая, а большая часть снега выпала в последние месяцы.

Мы подробнее рассказывали о прогнозах синоптиков на все зимние месяцы.