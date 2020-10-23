В самарском сафари-парке поселились три самки маралов

Питомник в Кинельском районе постепенно заполняют животными / Фото: Самарский зоопарк

В поселок Формальный Кинельского района завезли новых животных. Там обустроили сафари-парк и недавно начали заполнять его питомцами Самарского зоопарка. Так, в четверг, 22 октября, в питомник перевезли три самки маралов — Липу, Алму и Ладу.

- Маралы являются вторыми по величине оленями в мире. У них своенравный и задиристый характер. Пока в сафари-парке будут находиться самки маралов. В скором времени планируется подобрать для них кавалеров, - рассказали представители Самарского зоопарка.

Напомним, ранее в сафари-парк переселили лосиху Ладу и сибирских косуль. Также туда хотят перевезти лошадей Пржевальского. Пока питомник закрыт для посещения, в дальнейшем же туда можно будет приезжать и наблюдать за животными. Также в планах у сотрудников Самарского зоопарка открыть в сафари-парке центр по спасению диких животных.