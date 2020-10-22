Экс-главе СОФЖИ просят восемь с половиной лет колонии

Реналь Мязитов (слева) и Евгений Вагнер вины не признали Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре подходит к концу рассмотрение громкого уголовного дела о хищении 59 млн рублей. Подозреваемыми по нему проходят бывший руководитель СОФЖИ (Самарский областной фонд жилья и ипотеки) Реналь Мязитов и тольяттинский предприниматель Евгений Вагнер.

По версии следствия, Мязитов и Вагнер договорились «заработать» на госконтрактах. Для этого СОФЖИ дважды заплатило компании ООО «СК «Евроальянс», которой руководил Вагнер, за одни и же работы – за снос военного городка на 19 км Московского шоссе в Самаре. Мязитову также вменяют продажу дорогих земельных участков в Самаре и Тольятти по «бросовым» ценам. Общий ущерб следствие оценило в 59 млн рублей.

Ни Вагнер, ни Мязитов вины не признали. По их словам, двойных оплат не было, все их действия были не только законными, но и согласованными с вышестоящими начальниками – в частности, с правлением Фонда.

Гособвинение по итогам судебного следствия вину обоих подсудимых посчитало доказанным. После этого Реналю Мязитову прокуроры запросили 8 с половиной лет лишения свободы и штраф 800 тысяч рублей. Евгению Вагнеру - 5 лет и такой же штраф.

На следующем заседании, которое состоится 27 октября, выступят адвокаты подсудимых. Оглашение приговора по этому делу запланировано на ноябрь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Раньше у меня был папа, а теперь нет»: в Самаре начали судить экс-главу СОФЖИ, который уже больше года провел под стражей

Реналь Мязитов не единожды просил отпустить его домой, обещая не скрываться, но суд оставлял меру пресечения прежней. Дома мужчину ждут жена и двое детей (подробности)

Истина где-то рядом: по делу экс-главы СОФЖИ, которого обвиняют в «распиле», пропали важные документы

Чтобы выяснить, что к чему, суд собирается допросить нынешнего руководителя Фонда - Сергея Кандакова (подробности)

В Самаре не могут найти ключевого свидетеля по делу экс-главы СОФЖИ

Юлия Караулова была заместителем Реналя Мязитова, однако где она сейчас, не знают даже ее родители (подробности)