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Дмитрий Азаров не стал делать прививку от коронавируса

Глава региона решил, что первые партии вакцины должны достаться врачам
Источник:kp.ru
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Губернатор признался, что не делал прививку от COVID

Губернатор признался, что не делал прививку от COVID

Губернатор Самарской области Дмитрия Азаров рассказал, почему не делал прививку от коронавируса, когда в регион пришла первая партия вакцины. Он отметил, что в поставке было только 42 порции противокоронавирусной сыворотки и их отдали врачам.

- Очень странно, если бы губернатор привился сам в ущерб работникам здравоохранения. Забирать эти вакцины для себя, ближайшего окружения, считаю совершенно неправильно, - подчеркнул губернатор.

Он также сообщил,что скоро в регион придет большая партия вакцины - 2,5 тысяч прививок получится сделать. В больницах уже составлены списки, кто хочет получить вакцину из медицинского персонала. Вакцинация абсолютно добровольная. Также сейчас продолжается прививочная кампания от гриппа - правда, сделать прививку в Самаре от гриппа не так-то просто, в этом убедилась журналист КП-Самара Ольга Новикова.