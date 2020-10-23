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Девушку из Самарской области шантажировали эротическим видео

Она отказалась повиноваться, и все ее «прелести» выставили на суд общественности
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Видео эротического содержания "разлетелось" по всему списку контактов девушки

Видео эротического содержания "разлетелось" по всему списку контактов девушки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девушка из Самарской области стала жертвой шантажа в соцсетях. Молодой человек скинул ей в сообщения образец того, что может стать достоянием общественности, и дал всего 4 минуты на раздумья.

- Я не подчинилась его условиям, и он разослал видео, на котором я обнажена, всем моим друзьям из соцсетей, - жаловалась позже девушка полицейским.

Она, конечно, сразу написала в службу техподдержки сайта, видео заблокировали, пользователя, который его разослал, – тоже. Однако сколько человек к этому времени успели увидеть и оценить прелести жертвы шантажа, пока не известно.

Недавно она писала обращение в полицию, в котором просит не только найти и привлечь к уголовной ответственности шантажиста, но и заставить его выплатить ей компенсацию в размере 10 тысяч рублей за нервотрепку, испорченные отношения с родней и изрядно «подмоченную» репутацию.

Какие меры предприняли полицейские и удастся ли найти преступника, пока не ясно. Также остается открытым вопрос, откуда у него видеозапись с обнаженной девушкой.

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