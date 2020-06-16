«Ну и кто теперь в дураках?»: чирлидерша из Тольятти рассказала, кто и как украл ее эротические фото

Кристине Артюховой 25 лет, в прошлом году она вышла замуж, а через полгода ее супруга задержали как организатора заказного убийства. Не прошло и месяца после обыска в доме, как девушку стали шантажировать эротическими фотографиями, которые незадолго до этого снимал ее муж. Она решила, что это дело рук оборотней в погонах, но правда оказалась куда более поразительной: что удалось выяснить во время следствия, девушка рассказала корреспонденту «КП-Самара».

«Он сам ко мне ушел»

Кто-то считает ее разлучницей, но Кристина уверена, что это неправда. С 44-летним адвокатом Михаилом Артюховым она познакомилась в 2016 году, когда он играл в любительской хоккейной команде, а Кристина, профессиональная танцовщица и чирлидерша, пришла тренировать туда девушек из группы поддержки. На тот момент Михаил уже много лет как жил с Мариной Горшковой, они воспитывали сына Гришу, но официально расписаны не были. Кристина и Михаил часто пересекались в общей «тусовке», и через некоторое время, как говорит девушка, она обратила внимание, что мужчина редко бывает где-то вместе с «супругой», а если даже они и приходили на одно мероприятие, то практически не разговаривали.

Девушку за спиной кое-кто называет разлучницей, но она уверена, что чужой семьи не разрушалаФото: Предоставлено героем публикации

- Миша начал за мной ухаживать, объяснил, что с Мариной у них лишь видимость брака - они даже спят в разных комнатах, но живут вместе ради сына, чтобы у него была полноценная семья, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Кристина Артюхова. -Летом 2018 года Марина съехала к своему любовнику Гене Каларашу, я переехала к Мише, а зимой он сделал мне предложение. 16 января 2019 года мы расписались, а свадьбу решили сыграть в сентябре – после открытия гостиницы при кафе, которое ему принадлежало.

Но к лету все пошло не по плану. Сначала Михаил увяз в судах с Каларашем и Горшковой, с которыми у него ранее был бизнес и которые задолжали ему кругленькую сумму. А 24 июля вдруг сгорело кафе, и почти достроенная гостиница, которые были его любимым детищем. В пожаре пострадал охранник, он получил сильные ожоги и до сих пор проходит реабилитацию. Пожарные подтвердили, что это был поджог, но полиция пока так и не смогла установить, чьих рук это дело, хотя расследование официально пока еще продолжается.

Еще через неделю, 31 июля, Михаила Артюхова задержали сотрудники ФСБ, его обвинили в организации заказного убийства: по версии следствия, он заплатил 2 млн рублей своему знакомому Максиму Панфилову за убийство своей «бывшей» Марины Горшковой.

По словам Кристины вместе с Михаилом и Гришей они были абсолютно счастливыФото: Предоставлено героем публикации

- Я хорошо помню тот день: часов в 5 вечера знакомые мне написали, что Гена прислал им видео, на котором видно, как машина моего мужа окружена другими автомобилями, - вспоминает Кристина Артюхова. - Трубку Миша не брал, что с ним, никто не знал, я боялась, что его могли похитить какие-нибудь бандиты. В 11 вечера я написала заявление в полицию о том, что у меня пропал муж, домработница звонила мне в панике, потому что возле нашего дома стояли какие-то машины, нервы были на пределе, и тут в 2 часа ночи мне позвонил следователь и сказал, что Миша задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления. На следующее утро я вместе с адвокатом уже была у него в ИВС. Вскоре по решению суда его отправили в СИЗО, где содержится уже почти год.

«А я этого не стыжусь!»

Дальше беззаботная жизнь девушки превратилась в череду испытаний: пока она разрывалась между адвокатом, следователем и СИЗО, кто-то отравил её собаку, многие друзья исчезли с горизонта. Казалось, что хуже уже быть не может.

Счастливая жизнь закончилась летом прошлого года, мужа посадили в СИЗО, Кристина осталась со всеми проблемами однаФото: Предоставлено героем публикации

- Вдруг в середине августа я ехала по делам в машине, и вижу в Telegram сообщение от Миши: «Привет, как дела?». Я глазам своим не поверила, чуть не попала в ДТП, - вспоминает девушка. – Я ответила на сообщение, начала переписываться с ним, а сама никак понять не могу: неужели правда Миша пишет? Позвонила адвокату, а он мне говорит: «Ну ты что, кто ж ему в ИВС телефон его отдаст?» Я подумала, что это, наверное, следователи или полицейские так хотят у меня еще какую-нибудь информацию неофициально выведать, и перестала отвечать.

22 августа она получила сообщение с незнакомого номера: «Привет, ты Кристина? Есть интересная информация для тебя». Стоило поинтересоваться, кто там скрывается на другом конце «провода», как на телефон стали приходить эротические фотографии, из семейного личного архива.

- Они мне сразу стали угрожать: давай 200 тысяч, или мы эти фотографии в соцсети выложим, и их увидит твоя дочь. А у меня нет дочери. Есть только младшая сестра, ей 8, - улыбается Кристина. – Да и на фотографиях я не с толпой посторонних мужиков, а с собственным мужем, чего тут такого? Мне не стыдно!

Шантажисты вымогали у Кристины 200 тысяч рублейФото: Предоставлено героем публикации

Но девушка решила «подыграть»: изобразила панику, начала переговоры, слезно просила снизить сумму, потому что муж в СИЗО и денег нет, даже перечислила вымогателям 25 тысяч рублей, чтобы подольше подержать их на крючке. А в это время их уже искали сотрудники ФСБ, к которым Кристина Артюхова сразу обратилась за помощью.

«Не на ту напали!»

Фотографии, которыми шантажировали девушку, делал ее муж - они хранились у него на смартфоне, который был изъят в день задержания. Как же вымогатели получили к нему доступ?

Оказалось, что сам телефон им и не нужен был. Достаточно было подкупить сотрудника салона мобильной связи. Тот за 15,3 тысячи рублей без лишних вопросов и проверки документов восстановил «утерянную» SIM-карту, а на самом деле выдал посторонним людям дубликат «симки», которой пользовался Михаил Артюхов. Немного «шаманства» и помощи от знакомых программистов, и преступники получили доступ к контактам, перепискам, почте и облачному хранилищу адвоката, который в это время находился в СИЗО. Часть фотографий Кристины Артюховой муж ранее залил на «облако», потому что менял телефон. Так они попали в руки преступников.

С Михаилом они расписались в январе 2019 года, отпраздновать свадьбу собирались в сентябреФото: Предоставлено героем публикации

Шантажом они не ограничились: по перепискам они поняли, что могут «срубить бабла» еще одним способом: обманув бизнес-партнеров Михаила Артюхова. Через мессенджер WhatsApp они написали бухгалтеру одной московской компании, что сменились реквизиты, на которые необходимо произвести оплату по договору. Так 235 тысяч рублей ушли на счет посторонней организации. Вот это и «потопило» всю схему. Контора оказалась оформлена на Максима Панфилова – того самого «киллера», обещавшего за 2 млн рублей ликвидировать Марину Горшкову, которая ранее была сожительницей Михаила Артюхова.

Когда сотрудники ФСБ приехали задерживать Панфилова, из подъезда тот вышел вместе с… Геннадием Каларашем, к которому, по словам Кристины Артюховой, и ушла Марина Горшкова. После задержания оба мужчины написали явки с повинной, в которых указали и других участников преступной схемы – в том числе Артура Сагеева, который предположительно как раз и вел переписку с Кристиной Артюховой с номера, оформленного на «левого» владельца.

Кристина очень надеется, что суды разберутся, что к чему: шантажистов накажут, а ее мужа отпустят на свободуФото: Предоставлено героем публикации

- До этого момента я никого из них не видела, - рассказывает Кристина Артюхова. – Когда я приехала в ФСБ, они сидели в коридоре. Увидев меня, брезгливо поджали губы – видимо, считали меня дурочкой, а в итоге сами в дураках оказались. Никто из них так и не извинился, хотя мои 25 тысяч рублей мне обратно перечислили. Но от этого мне не легче. Пускай отвечают за свои поступки. Тем более, я уверена: задержание Миши – это «подстава», которую организовали те же люди, что вымогали деньги у меня. Кому же еще это все может быть выгодно?

Артуру Сагееву, Максиму Панфилову и Геннадию Каларашу в зависимости от их ролей в преступной схеме следователи предъявили обвинения по двум статьям: мошенничество и вымогательство, этой весной дело передали в Комсомольский районный суд. Организатором афер следствие считает Геннадия Калараша. Параллельно он же проходит подсудимым еще по одному делу – в Центральном районе Тольятти его судят за растрату 4,6 млн рублей, принадлежащих ООО «Инвест-Проект».

Расследование уголовного дела в отношении Михаила Артюхова также закончено, сейчас стороны знакомятся с материалами уголовного дела. Его обвиняют в организации убийства по найму. Истину по этому делу установит суд.

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