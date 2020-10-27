В Самаре встало колесо обозрения. Что произошло

Остановка связана с регулярной сезонной мойкой

В МП Парки Самары рассказали, что произошло в парке Гагарина. Там накануне, 26 октября остановилось Колесо обозрения. Жители сразу заинтересовались: что же происходит? Неужели аттракцион больше не будет работать? Однако на странице ведомства рассказали, что не происходит ничего страшного.

- Это связано с регулярной сезонной мойкой. Генеральная уборка проходит во всех 24 кабинках, - рассказали в МП Парки Самары.

Уже 27 октября Колесо обозрения снова запустят и оно будет работать в привычном режиме. Напомним, что новое колесо обозрения в Парке Гагарина имеет закрытые кабинки и может работать даже в холодное время года. Но в этом году кабинки запустили только к концу лета - из-за пандемии коронавируса.