Бездомный самарец рассказал, как напал на микрофинансовую организацию

Мужчина только в июня вышел на свободу. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в суд направлено уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины, который в конце августа ограбил микрокредитную организацию. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее сообщалось, что 24 августа в офис кредитной организации на проспекте Кирова зашел пожилой мужчина. Дождавшись, пока большинство посетителей выйдут из помещения, он направил пистолет на сотрудников, потребовал лечь на пол и забрал деньги из кассы, где было порядка 800 рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в ограблении был задержан 61-летний мужчина без постоянно места жительства, ранее судимый за кражу, грабеж и разбой. Из заключения он освободился в июне 2020 года.

Задержанный сознался в содеянном и рассказал, как совершил ограбление. «Утром проснулся в кустах, стал собирать свои вещи и неподалеку обнаружил предмет, похожий на пистолет. Поднял его, понял, что это игрушка, и решил совершить с его помощью нападение. После разбоя купил продукты и успел съесть до того, как попался на глаза сотрудникам полиции», - рассказал задержанный.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.