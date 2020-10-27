Обвинение запросило реальные сроки заключения фигурантам по делу банка «Волга-Кредит»

По версии следствия, фигуранты похитили у вкладчиков 1,7 млрд рублей

Государственный обвинитель запросил 9 лет лишения свободы для экс-председателя правления банка «Волга-Кредит» Татьяны Ерилкиной, которая обвиняется в крупных хищениях. Об этом «КП-Самара» сообщили в Ленинском районном суде.

По версии следствия, Ерилкина, будучи в сговоре с другими сотрудниками банка, похитила у вкладчиков 1,7 млрд рублей. По делу установлено порядка 2,8 тыс. потерпевших. Также Ерилкиной вменяют хищение векселей банка «Развитие-Столица» на сумму свыше 270 млн рублей.

Преступная схема вскрылась после лишения банка лицензии в 2014 году. В банке на компьютерах были установлены две программы, которые показывали две схемы движения средств. А когда в банке планировались проверки, компьютеры вывезли и выбросили их в реку.

Всего по делу о мошенничестве в банке проходят десять обвиняемых.