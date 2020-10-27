Около 1,5 тыс. пассажиров без масок не пустили в метро в Самаре в октябре

Пассажиров без масок в метро не пускают. Фото - администрация Самары

В Самаре продолжаются рейды в общественном транспорте с участием полиции, во время которых контролируют соблюдение масочного режима. Нарушителей, если те отказываются надеть маски, не пускают в транспорт, высаживают из салона, а на особо несговорчивых составляют административные протоколы.

По данным городской администрации, в октября из автобусов, трамваев и троллейбусов высадили 278 пассажиров, в метро не пустили 1 423 человека. Также в отношении пассажиров составлено 37 административных протоколов. Максимальный штраф за несоблюдение масочного режима составляет 30 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения - 50 тыс. рублей.

С начала пандемии в Самаре зафиксировано наибольшее количество заразившихся по области, выявлено около 7 тыс. заболевших. Всего в регионе более 15 тыс. заразившихся, из которых 151 выявили во вторник, 27 октября.