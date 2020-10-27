В больнице Середавина рассказали, что делают для улучшения качества помощи больным коронавирусом

В больнице Середавина работают над улучшением качества помощи пациентам

Главный врач больницы имени Середавина рассказал, как в госпитале улучшают качество помощи больным с коронавирусом. Так, здесь начали тестировать новый компьютерный томограф, а еще в связи с увеличением потока пациентов реорганизовали приемное отделение. В холле второго этажа огородили часть территории, присвоив ей статус "красной зоны". Теперь здесь есть места для сидячих и лежачих пациентов. При этом здесь врачи могут оказать медицинскую помощь ожидающим.

- Для удобства больных, которые ожидают перевозки в другие лечебные учреждения или ждут проведения компьютерной томографии, мы оборудовали необходимые места в обновленном приемном отделении. Дополнительно там теперь 40 мест, - уточнил главврач Расим Шамсудинов.

Как рассказал заведующий отделением рентгенографии Алексей Юдин, с апреля пациентам провели 23 186 исследований КТ. Через несколько дней в "красную зону" перейдет новый омограф, который позволит увеличить число проводимых исследований.

- Новый томограф максимально удобен для обследования пациентов и имеет программу для подсчета процента поражения легочной ткани, а это служит критерием оценки тяжести заболевания, в зависимости от этого назначается дальнейшее лечение пациента, - уточнил специалист.