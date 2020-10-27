Два района Самарской области попали в зону пристального внимания министра из-за коронавируса

В двух муниципалитетах достаточно много заболевших

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян провел рабочий день во вторник, 27 октября 2020 года в Кинель-Черкасском и Похвистневском районах. Здесь он посетил центральные районные больницы, чтобы выяснить, насколько хорошо местные врачи борются с коронавирусом. Напомним, что в этих районах достаточно много заболевших. В Кинель-Черкасском районе - 227 заболевших, в Похвистневском районе - 169, в Похвистнево - 187, а в Отрадном- городе, который находится посреди Кинель-Черкасского района - уже 103 больных.

- Я хочу сказать, что помощь пациентам здесь организована на довольно высоком уровне. В этих ЦРБ есть отличные врачи, все оборудование, поэтому сюда госпитализируют и пациентов из соседних районов. Врачи выполняют все рекомендации минздрава - в обновленной версии лечение на дому рекомендуется для пациентов, у которых 30% поражения легких и меньше, нет выраженной воспалительной реакции, проблем с дыханием, высокой температуры, - отмечает Армен Бенян.

По его словам, как только положение ухудшается или при отсутствии положительной динамики пациентов тут же госпитализируют.

Более того, представители муниципальных властей рассказали, что в этих муниципалитетах население достаточно хорошо отзывается на просьбы о соблюдении мер безопасности.

- Нужно быть еще более аккуратными и осторожными, это задача каждого, - отметил Армен Бенян.