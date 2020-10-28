Василий Мишин покинул пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области

Мишин возглавлял министерство шесть месяцев

Глава министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин покинул свой пост, об этом «КП-Самара» сообщили в региональном правительстве.

Мишин возглавил министерство в мае текущего года, до этого он занимал пост заместителя министра. До него в статусе временно исполняющего обязанности работал Михаил Татаринцев, который был назначен после того, как Сергей Марков вернулся на прежнее место работы, возглавив Новокуйбышевск. Мишин ушел в отставку по собственному желанию.

Сейчас обязанности министра будет исполнять руководитель департамента экономики и планирования инвестиций Игорь Жарков.

Ранее Мишин переболел коронавирусом. В министерстве провели дезинфекцию, у всех сотрудников перед началом рабочего дня мерили температуру.