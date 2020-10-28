В Самаре рассказали, как отпразднуют юбилейный Парад Памяти

Уже стартовали многие акции в честь 10-летия Парада Памяти

Мемориальный бронзовый барельеф в ознаменование Парада Памяти на Красной площади 24 июня 1945 года вручат Самаре в день проведения традиционного Парада Памяти 7 ноября. Об этом стало известно во время заседания президиума регполитсовета «Единой России», которое провел губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров.

В этом году в сложившейся эпидемиологической обстановке принято решение провести основные события парада в онлайн-режиме, без прохождения парадных расчетов по площади.

При этом многочисленные праздничные акции уже стартовали. С 9 октября работает выставка «10-летию Парада Памяти посвящается», где представлены экспонаты музеев промышленных предприятий города, эвакуированных в Куйбышев во время войны. У выставки имеется передвижная часть, которая перемещается по городам и районам Самарской области. В школах проводятся специальные классные часы, в учреждениях культуры и области - патриотические акции.

В понедельник, 3 ноября, в мультимедийном парке «Россия - моя история» пройдет лекция, посвященная истории Куйбышева в военные годы, в которой в онлайн-формате примут участие учителя и студенты старших курсов. Накануне парада, 6 ноября, на этой же площадке откроется фотовыставка Еврейского музея и центра толерантности «Неизвестный Берлин. Май 1945».

В честь 10-летия парада в театре оперы и балета состоится премьера балета «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича.