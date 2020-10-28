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Коронавирус Covid-19

В Самарской области новый рекорд: опубликована статистика заражения коронавирусом на 28 октября 2020 года

В регионе за сутки выявили 161 новый случай
Вячеслав СОРОКИН
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С начала пандемии коронавирусом заразились порядка 15,5 тыс. человек

С начала пандемии коронавирусом заразились порядка 15,5 тыс. человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили 161 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в регионе достигло 15 458 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Это наибольшее число заразившихся за сутки в регионе с начала пандемии. За сутки вылечились 210 человек, всего выздоровел 12 701 человек. Зафиксировано 4 новых летальных случая, всего умерли 259 человек.

Всего по стране за сутки нашли 16 202 заболевших в 84 регионах, общее количество заразившихся достигает 1,56 млн человек.