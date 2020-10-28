Самарцы стали чаще искать нянь и детских тренеров

Родители хотят занять ребенка на время длинных каникул Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в третьем квартале текущего года на 77% возрос спрос на нянь, выяснили эксперты «Авито Услуги».

Аналитики считают, что родители стали активнее искать занятие для своих детей после сезона отпусков, а также хотят обеспечить уход за детьми в период осенних каникул, которые в этом году продлены на одну неделю.

При этом спрос значительно превышает предложение - количество объявлений от нянь, предлагающих свои услуги, выросло всего на 18%. В среднем няня в Самаре обходится в 150 рублей в час. Услуги няни с педагогическим образованием дороже на 20%. Еще можно найти автоняню, которая сможет забрать ребенка из школы или детского сада, что окажется на 30% дороже средних расценок. В условиях пандемии набирают популярность онлайн-няни, готовые занять ребенка на 1-2 часа.

В условиях удаленного обучения родители начали активнее искать тренеров для своих детей. В среднем по стране спрос на услуги тренеров возрос на 137%, стоимость одной тренировки составляет порядка 500 рублей.