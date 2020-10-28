«Акрон» крупно уступил «Алании» в ФНЛ 1:5

Это пятое поражение "Акрона" подряд.

Тольяттинский «Акрон» крупно уступил во Владикавказе местной «Алании» в матче 18 тура Футбольной национальной лиги. Игра проходила в среду, 28 октября, и завершилась со счетом 1:5. Не проиграть всухую «Акрон» сумел благодаря автоголу защитника владикавказцев Давида Шавлохова на 87 минуте.

Это был первый матч тольяттинцев под руководством нового главного тренера Игоря Пикущака после объявления о его назначении.

После 18 туров «Акрон» продолжает находиться в зоне вылета. Тольяттинцы с 14 очками на 18-ом месте из 22. Следующий матч красно-черные проведут в Жигулевске в воскресенье, 1 ноября, против ивановского «Текстильщика». Поединок начнется в 15:00 по местному времени.