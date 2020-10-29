В санаторий «Колос» на изоляцию отправят контактных призывников

В Колосе теперь ждут не туристов, а призывников

Санаторий «Колос» в Кинель-Черкасском районе, где в начале всей коронавирусной истории томились в двухнедельной изоляции заграничные туристы, снова станет обсерватором. Власти муниципалитета объяснили, что его уже расконсервировали. На оперативном штабе решили использовать санаторий для двухнедельной изоляции.

К приему новых «постояльцев» санаторий должен быть готов уже 1 ноября 2020 года, заявили в оперштабе Самарской области. Военному комиссару поручено организовать доставку призывников, которые находились в тесном контакте с лицами, зараженными коронавирусом, транспортом, забронированным под работу призывных пунктов. Такие машины проходят постоянную обработку и дезинфекцию.

По-видимому, речь идет о тех призывниках, которые перевозились вместе с теми, у кого потом оказался положительный тест. Как отметили власти Кинель-Черкасс, необходимость для помещения будущих солдат под обсервацию уже возникла, санаторий расконсервировали, заказ на места от области уже поступил.

Напомним, в марте этого года «Колос» уже был обсерватором. «КП-Самара» показывала, как там живут туристы, которые возвращались на родину из-за границы в пандемию.