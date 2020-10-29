Самарский бизнесмен Александр Швидак арестован по подозрению в мошенничестве

Бизнесмен арестован по подозрению в многомиллионном мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член совета директоров ООО «Волгатеплоснаб» Александр Швидак арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом «КП-Самара» сообщили в прокуратуре Самарской области.

Как ранее сообщили в полиции, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников предприятия, осуществляющего услуги по теплоснабжению, с суммой ущерба в 109 млн рублей.

В ходе расследования возбудили еще одно уголовное дело. Швидака подозревают, что он, как физическое лицо, получил от «Волгатеплоснаба» около 60 млн рублей.

Швидак арестован до 25 декабря.