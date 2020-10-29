Российское военно-историческое общество поможет с установкой мемориала генералам-фронтовикам в Самаре

Где будет установлен мемориал, определят жители города

Российское военно-историческое общество (РВИО) поможет в установке мемориала генералам-фронтовикам, родившимся или похороненным в Самарской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее в результате поисков удалось установить 95 участников Великой Отечественной войны, родившихся в регионе, которые имели высшие звания командного состава Вооруженных Сил и органов госбезопасности. Открыть отдельный мемориал, который увековечил бы их память, Александр Хинштейн предложил председателю РВИО, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому во время открытия Аллеи маршалов в Самаре.

Инициатива по созданию мемориала будет рассмотрена комиссией РВИО при формировании плана деятельности общества на 2021 год. Об этом говорится в официальном ответе Хинштейну, подписанном Мединским. Документ депутат выложил на своей странице в Twitter.

В дальнейшем предстоит определиться с местом установки мемориала и архитектурой будущей скульптурной композиции. Выбирать место установки будут жители города. Открыть мемориал планируется в 2021 году в День города или в одну из памятных дат военной тематики.