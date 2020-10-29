В Самарской области за сутки умерли 8 заразившихся коронавирусом

В последние дни регулярно фиксируется по 4-5 умерших

В Самарской области за прошедшие сутки скончались 8 человек, заразившиеся коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Это рекордный суточный показатель в регионе. В последние дни регулярно фиксируется по 4-5 умерших, всего умерли 267 человек. В основном умирают граждане старшего возраста, имеющие сопутствующие заболевания. В регионе приняли решение в обязательном порядке перевести на удаленную работу граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

За сутки нашли еще 167 заразившихся, что также является максимальным показателем. Всего в регионе 15 625 заболевших.