Цены на отопление в Самаре 2020 вырастут уже 1 ноября

По сравнению с октябрем рост цен составит 2,5% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 ноября в Самаре повышаются тарифы на отопление. Об этом говорится в документации опубликованной в департаменте ценового и тарифного регулирования региона.

Сейчас самарцы платят 1 740 рублей за гигаколорию, будут же они платить 1783,5 рубля. На 1% вырастут цены для жителей многоквартирных домов.

Для ПТС с 1 ноября цена повысится до 1844 рублей за гигакалорию.

Как говорится в документации департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, тарифы будут действовать по 31 декабря 2020 года включительно.

Ранее Самара стала первым городом-миллионником, который перешел на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - альтернативную котельную. Стоимость тепловой энергии рассчитывается для каждого региона по утвержденной формуле. Рассчитываются затраты, необходимые для вложения в развитие инфраструктуры, после чего устанавливается верхнее значение тарифа.

С 2021 года на метод альткотельной переходит и Новокуйбышевск.