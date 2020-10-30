Жительница Самары дважды оплатила поездку до Туапсе, но билеты так и не получила

Поездка в Туапсе сорвалась по вине мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская полиция разбирается в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стала 55-летняя женщина. 22 октября она купила билеты на поезд, перевела деньги, но поехать никуда не сможет, потому что каким-то образом "попала" на мошенников.

Пострадавшая утверждает, что покупку совершала не на постороннем сайте, а на интернет-портале "РЖД".

- Я нашла подходящие билеты из Самары в Туапсе и обратно, забронировала их, после чего высветился номер, принадлежащий "Московскому железнодорожному агентству", - рассказывала она позже в правоохранительных органах. - Я позвонила по этому номеру, заказала билеты, оплатила почти 7,5 тысяч рублей за них. Билеты не пришли на почту, но появилось окошечко диалога с оператором на сайте, который сказал, что произошел технический сбой, и попросил еще раз произвести оплату.

В итоге женщина потеряла почти 15 тысяч рублей, оператор на вопросы отвечать перестал, а билеты на почту не пришли. 26 октября самарчанка написала заявление в полицию, где уголовное дело уже возбудили по статье "Мошенничество".