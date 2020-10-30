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В Самаре за взятку в 400 тысяч задержали судью

Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейнт, Анну Бондаренко задержали с поличным
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Среди последних громких дел задержанная судья рассматривала дело летчиков, которые самовольно вывозили людей из зоны отчуждения Чернобыля.

Среди последних громких дел задержанная судья рассматривала дело летчиков, которые самовольно вывозили людей из зоны отчуждения Чернобыля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре по подозрению в получении взятки задержали судью. Речь идет о судье Промышленного районного суда Анне Бондаренко. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем твиттере.

- Сегодня в Самаре с поличным при получении взятки в 400 тысяч задержана судья Промышленного райсуда А. Бондаренко, - написал депутат.

Среди последних громких дел задержанная судья рассматривала дело летчиков, которые самовольно вывозили людей из зоны отчуждения Чернобыля. Подробнее об этой истории можно почитать на сайте samara.kp.ru.

Криминал