В Самаре за взятку в 400 тысяч задержали судью

Среди последних громких дел задержанная судья рассматривала дело летчиков, которые самовольно вывозили людей из зоны отчуждения Чернобыля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре по подозрению в получении взятки задержали судью. Речь идет о судье Промышленного районного суда Анне Бондаренко. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем твиттере.

- Сегодня в Самаре с поличным при получении взятки в 400 тысяч задержана судья Промышленного райсуда А. Бондаренко, - написал депутат.

Среди последних громких дел задержанная судья рассматривала дело летчиков, которые самовольно вывозили людей из зоны отчуждения Чернобыля. Подробнее об этой истории можно почитать на сайте samara.kp.ru.