Число заболевших увеличивается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на 31 октября 2020 года зарегистрировано 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и пять смертей. Об этом сообщает стопкоронавирус.ру. К сожалению, число новых случаев не снижается от уже несколько недель.

Из хорошего: по данным медиков, за суки в регионе коварный COVID-19 побелили еще 200 человек. Итого за все время пандемии вылечились 13467 человек.

По данным на 31 октября 2020 года всего в Самарской области новой коронавирусной инфекцией заболело 15968 человека, 278 жителей региона умерло.

Статистика по стране тоже не радует. За минувшие сутки в России заболело 18140 человек, 14854 пациентов выздоровело, 334 человек умерло. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Накануне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем инстаграме записал обращение к жителям губернии в связи с коронавирусом. Он попросил соблюдать правила, носить маски, придерживаться всех санитарных норм, которые предписывают специалисты. И своей ответственностью помогать врачам.