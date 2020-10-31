Патологоанатом рассказал, как определяют, умер ли человек от коронавируса

Есть три главных признака Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть три основных признака, на основании которых врач понимает, что причина смерти – новая коронавирусная инфекция. Самый очевидный - положительный тест на вирус и клинические проявления болезни (температура, одышка и другие) при жизни. А вот после смерти, чтобы поставить диагноз специалистам приходится проводить вирусологическое исследование органов и осмотр при вскрытии – есть ли изменения органов дыхания.

- Если тестирование иногда может дать ложноположительный или ложноотрицательный результат, то поражение дыхательной системы - верный признак COVID-19, - рассказывает главный патологоанатом Иркутской области Людмила Гришина. - Его видно сразу: трахея в норме - бледно-розовая, а при коронавирусе - ярко-красная, отечная, с эрозиями, эпителий сошел. Легкие также меняются до неузнаваемости. В норме каждое весит 300-400 граммов, но из-за инфекции их вес увеличивается в три-четыре раза, до 1,3-1,7 килограмма, а то и до двух кило! Легкие перестают быть воздушными, они становятся плотными, как резина, блестящими, пружинистыми. В них больше нет воздуха.

Оказалось, что самую тяжелую патологию вирус вызывает на уровне альвеол (это структуры в виде «пузырьков» в легких, который насыщают кровь кислородом при каждом вдохе). Вирус повреждает клетки альвеол. В итоге часть из них гибнет, а другая - отслаивается и начинает активно размножается, превращаясь в многоядерные клетки - симпласты. В просвете - плотное содержимое. В газообмене они больше не участвуют, а легкое в этом месте уплотняется. На рентгене или КТ такие участки размытые по типу матового стекла.

Как ранее рассказал главврач тольяттинской больницы Николай Ренц, на поздней стадии вирус уходит глубоко, и его сложно определить.

- Мы уже видели много примеров, когда в мазках и мокроте при жизни не находили коронавирус, но посмертное исследование тканей подтверждало диагноз. При этом есть коронавирусная пневмония, которая имеет отрицательный вирусологический анализ, - считает Николай Ренц.