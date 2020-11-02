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В октябре в самарское метро не пустили более 1,5 тыс. человек без масок

Штраф за проезд без маски может составить до 30 тыс. рублей
Вячеслав СОРОКИН
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Пассажиров без масок высаживают из общественного транспорта. Фото - администрация Самары

Пассажиров без масок высаживают из общественного транспорта. Фото - администрация Самары

В октябре в Самаре в метро не пустили 1 659 пассажиров, которые не использовали маски. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Пассажиров без масок высаживают и из наземного транспорта - автобусов, троллейбусов и трамваев, из салона за месяц высадили 322 человека. Кроме того, за несоблюдение масочного режима составили 49 административных протоколов. Штраф может составить от 1 до 30 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения - до 50 тысяч рублей.

Масочный режим в регионе действует с мая текущего года в целях профилактики коронавируса. В конце октября режим был усилен.

Как отмечают в администрации, большинство пассажиров общественного транспорта перестали вступать в перепалку с проверяющими. "Сейчас чаще приходится делать замечания относительно способа ношения средств защиты, например, просим поправить маску – надеть ее и на нос тоже", - цитируют в сообщении администрации заместителя руководителя департамента транспорта Самары Юрия Тапилина.