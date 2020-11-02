Новый Дворец Спорта в Самаре в ноябре 2020 года сняли на видео

В Самаре уже практически достроили дворец спорта

Жителей Самары пригласили отправиться в виртуальное видео-путешествие по новому дворцу спорта в Самаре. Как он выглядит в ноябре 2020 года показал в своем блоге Александр Карягин.

Стены уже застеклили, сверху появилась крыша. Готовы ступеньки, колонны, уже видна надпись Дворец спорта. Жителям конструкция здания понравилась:

- Какой красивый у нас Дворец спорта получается! Не терпится поскорее его увидеть в готовом виде! - признался самарец Александр Федоров.

Напомним, что срок сдачи дворца спорта - сентябрь 2021 года. Пока что все работы идут по графику - строители как раз обещали, что к концу года дворец обретет законченный внешний вид. А здесь мы показывали, как выглядит здание снаружи.