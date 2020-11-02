Самарские хирурги с помощью уникального импланта "починили" аорту юного мотоциклиста

Парню понадобилась помощь медиков после аварии Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Самарские хирурги провели уникальную операцию, чтобы спасти юного мотоциклиста, у которого из-за аварии произошел разрыв аорты. КП-Самара уже рассказывала подробности чудесного спасения юного мотоциклиста и его историю. 16-летний студент тольяттинского колледжа катался с другом на мотоцикле поблизости от родного села около Жигулевска. Он уже возвращался в Солнечную Поляну, как вдруг дорогу ему перегородил бык. Парень слетел с мотоцикла и у него случился разрыв аорты. По словам медиков, их юному пациенту повезло - внутри все разорвалось, но стенка не лопнула и аорта осталась цела.

В Клиники СамГМУ Егор попал уже через несколько часов. Парня положили в реанимацию и стали думать: что же делать. Можно было провести открытую операцию, но тогда юношу нужно было бы резать буквально пополам, он мог остаться инвалидом. И тогда медики приняли решение заказать уникальную деталь в Москве.

- - Мы решили заказать в Москве специальный имплант - графт. Это малоинвазивная операция, когда проникновение происходит через маленькие отверстия. Такими пациентами мы занимаемся уже 12-13 лет, но каждый раз с каждым пациентом эта операция особенная. У Егора была особенность: у него разрыв аорты произошел близко к месту, где отходят крупные сосуды к головному мозгу. Буквально несколько миллиметров - и мог бы произойти инсульт, парень мог бы умереть. В таком случае нужно делать разрез, переключать сосуды. Но мы решили поступить по-другому и сделать уникальную операцию, поставив импланты, которые только появились в России, - рассказал завкафедрой и клиникой факультетской хирургии, д.м.н., профессор Алексей Вачёв.

Пока деталь шла из Москвы, в реанимации постоянно дежурила команда врачей. Они были готовы сделать открытую операцию, если мальчику станет хуже. Но пациент дождался импланта и все закончилось успешно. Уже через два дня Егор ходил по палате, а теперь его уже выписали домой.

Как отметили в Клиниках, только эта деталь стоит около 700 тыс рублей. Для мальчика же операция получилась бесплатной. А мотоцикл мама и папа Егора уже продали - чтобы больше не рисковать.