Ковидный госпиталь в Самаре откроют в Южном городе

Армен Бенян рассказал о планах на новый ковидный госпиталь

В Самарской области продолжают увеличивать коечные мощности для лечения пациентов с коронавирусом. Под ковидный госпиталь решили переоборудовать поликлинику Юг-2 в Волжском районе. Это отделение относится к Волжской ЦРБ. Его в Южном городе открыли в конце прошлого года. - Приняли решение развернуть госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией. Оно далось нам нелегко. Пациентов переведем в поликлинику ЮГ-1, продумаем всю логистику и транспортную доступность, - рассказал в прямом эфире министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Он подчеркнул, что жителям беспокоиться не стоит, они смогут получить необходимую помощь. Но сейчас число больных требует мобилизации новых мощностей. - Эту новейшую поликлинику с новым оборудованием введем в борьбу, дооснастим и она будет резервом для жителей всего региона, - отметил Бенян.