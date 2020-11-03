Обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет введена в Самарской области

Работающие пенсионеры уйдут на удаленку с сохранением полной зарплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области введена обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

Те, кто после 65 лет продолжают работать, должны будут перейти на удаленный режим с сохранением 100% заработной платы. Исключение сделано только для работников непрерывного цикла и те, чье нахождение на рабочем месте необходимо для продолжения деятельности организации.

Также самоизоляция стала обязательной для людей с хроническими заболеваниями.

В Самарской области с начала пандемии выявлено 16 514 заболевших, в том числе 183 новых случая нашли 3 ноября. Умерло 285 человек, чаще всего летальные случаи фиксируют у пациентов старшего возраста.