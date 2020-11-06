На Дворец спорта в Самаре нужно еще 1,6 млрд рублей из федерального бюджета

Здание уже в высокой степени готовности

На строительство Дворца спорта в Самаре в 2021 году нужно еще около 1,6 млрд рублей. Как выяснилось во время рассмотрения проекта федерального бюджета, финансирование на этот важнейший проект заложено в недостаточном объеме. Депутат Госдумы Леонид Симановский уже обратился в министерство финансов РФ с просьбой увеличить заложенное финансирование в бюджете на 21/23 годы на этот проект. Сейчас на него запланировано около 3 млрд рублей.

- Дворец спорта в Самаре необходимо достроить в следующем году. Жители Самарской области уже давно ждут этот объект, который даст возможность как для массовых занятий спортом, так и для проведения в регионе соревнований в масштабах страны и на международном уровне. Это будет объект современной спортивной инфраструктуры, - объяснил Леонид Симановский.

Депутат отметил, что надеется на положительное решение Минфина по этой просьбе и принятие этой "поправки" уже во втором чтении в конце ноября.

А здесь мы показывали, как выглядит Дворец спорта в Самаре в ноябре 2020 года.